Devido ao trabalho realizado pela Patrulha Rural das cidades de Itapecerica, São Sebastião do Oeste e Camacho, o qual tem o homem do campo como parceiro, os policiais militares, mesmo de folga, receberam denúncia anônima de que um indivíduo, de 44 anos, estava em atitude suspeita no Distrito de Marilândia.

Com isso, foi realizado contato com os policiais militares que estavam de serviço, os quais após abordagem constataram que o tal indivíduo estava foragido da Justiça.

Dessa forma, foi dada voz de prisão ao indivíduo. Ele foi encaminhado à Delegacia.

Fonte: Polícia Militar