Um homem que era procurado pela Justiça do Estado de Goiás (GO) foi preso em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa terça-feira (12). O homem não resistiu à prisão, feita Polícia Civil (PCMG).

O foragido tem 25 anos e estava hospedado em um hotel localizado no bairro Daniel Fonseca, na Região Central de Uberlândia. Segundo a polícia, ele tinha mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Jataí (GO).

A prisão foi feita pela Coordenadoria de Operações Estratégicas (COE), com o apoio da Agência de Inteligência do Departamento de Uberlândia.

Ainda segundo a Polícia Civil, os crimes praticados pelo homem são contra o patrimônio, ou seja, ele está ligado a furtos e roubos.

Fonte: Estado de Minas