Um gerente que deu ração de cachorro como presente pelo Dia Internacional da Mulher, a funcionárias que eram subordinadas a ele foi demitido por justa causa. As informações foram divulgadas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR).

Em um vídeo apresentado no processo, ele aparece entrando na empresa com um pacote de ração para cachorro. Uma testemunha contou que ele ofereceu aquele pacote como presente para um grupo de pelo menos quatro funcionárias.

O representante comercial entrou com uma ação pedindo o reconhecimento de vínculo empregatício, porque era contratado como pessoa jurídica e a reversão da justa causa. O TRT-PR reconheceu o vínculo empregatício, de agosto de 2020 a fevereiro de 2021, mas também a demissão por justa causa aplicada pela empresa.

Conforme consta no processo, as vítimas compreenderam o ato como insinuação que fossem ‘cadelas’. Sendo assim, a sentença considerou três fatores para demissão: gravidade do fato, atualidade e imediação.

A 2ª Turma confirmou a sentença de 1º. “Há a necessidade urgente de se enfrentar hierarquias estruturais que, costumeiramente, destinam à figura feminina um papel marginalizado na sociedade em geral e no próprio ambiente laboral. Tudo isso é reflexo do machismo estrutural, o preconceito contra as mulheres é a causa de atos e condutas discriminatórias de gênero, como a praticada pelo reclamante”, declarou o relator em sua decisão.

Fonte: Itatiaia