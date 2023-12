Um mineiro de 56 anos, foragido e com nome na lista vermelha da Interpol, foi preso nessa terça-feira (12) em Canaã dos Carajás, no Pará, durante uma operação conjunta das polícias Civil de Minas (PCMG), Federal (PF), Militar (PM) e Penal (PP), além da Polícia Civil do Pará (PCPA). Ele é suspeito de um homicídio cometido em São João Evangelista, no Vale do Rio Doce, em 2021.

O investigado estava foragido da polícia mineira desde a data do crime. O nome dele foi incluído na lista da Interpol após informações de que ele teria feito uma segunda tentativa de morar nos Estados Unidos (EUA).

Segundo a PCMG, as investigações descobriram que, em 2010, o investigado foi preso em uma cidade na Flórida (EUA). Na data, ele também estava em situação de foragido sob a acusação de outro homicídio, cometido em 2001.

Ele foi preso por policiais do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA pelo porte de armas, falsidade ideológica e status migratório irregular.

Prisão no Pará

O foragido de Minas foi localizado no Pará após um trabalho investigativo de agentes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco) e da PF de Governador Valadares, Belo Horizonte e Brasília.

Além do cumprimento do mandado de prisão pelo homicídio de 2021, os policiais civis do Pará autuaram o investigado em flagrante por uso de documento falso. Ele foi levado para uma delegacia da PC em Parauapebas (PA) e será encaminhado para uma unidade do sistema prisional do estado nortista, onde ficará à disposição da Justiça de Minas.

