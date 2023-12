O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrará seu primeiro ano de governo sem participar de nenhuma agenda em Minas Gerais. Apesar de ter anunciado, pelo menos duas vezes, visitas ao estado, todas elas acabaram canceladas.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta (PT), afirmou nesta quarta-feira (13), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja uma agenda no estado no início de 2024 e que os detalhes ainda estão sendo acertados.

Questionado pela reportagem da Itatiaia sobre as mais de 20 viagens a outros países feitas pelo presidente ao longo do ano e se tais viagens dificultaram as agendas internas de Lula, Pimenta afirmou que foi necessário priorizar as agendas no exterior.

“O presidente Lula precisou fazer isso, porque o Brasil havia sido praticamente banido dos fóruns internacionais, dos ambientes internacionais. O Brasil voltou a ser convidado para participar do G7, do G20, da Celac, o presidente Lula assumiu a presidência do Mercosul. O resultado que obtivemos com a abertura de novos mercados, na área da agricultura. De fato, essa agenda internacional era muito importante e não tínhamos como não cumpri-la, mas o presidente já avisou que em 2024 vamos priorizar as agendas nacionais”, afirmou o ministro.

“Vamos fazer uma grande agenda em Minas já no início do ano. Estamos fazendo essas tratativas”, disse Pimenta.

Segundo ele, o governo estudou fazer o lançamento do PAC 3, programa de infraestrutura do governo federal em Minas, mas a cirurgia feita por Lula no dia 29 de setembro teria atrapalhado o plano inicial. O programa, no entanto, foi lançado no dia 11 de agosto, 49 dias antes da cirurgia de Lula.

“Chegamos a prever o ato do lançamento do PAC em Minas, mas naquela oportunidade foi exatamente quando o presidente fez a cirurgia, que tirou o presidente do ar por 45 dias. Agora ele está inteiro e vamos começar já este ano a fazer um giro pelo Brasil. O presidente deve ir ao Espírito Santo, a São Paulo e ao Amapá”, finalizou Paulo Pimenta.

A concessão de BR-381, entre BH e Governador Valadares, era a única grande obra prevista pelo PAC 3 para Minas Gerais em 2023, mas o leilão que aconteceria em 24 de novembro fracassou, sem nenhuma empresa interessada na Rodovia da Morte.

Fonte: Itatiaia