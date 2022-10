Redação UN

No sábado (29), apoiadores formiguenses de ambos candidatos à Presidência da República farão os últimos manifestos pelas ruas de Formiga.

Eleitores de Jair Bolsonaro participarão de uma caminhada, marcada para às 9h30, com concentração no Coreto do Terminal Rodoviário e, seguirão até a praça Getúlio Vargas.

Já os apoiadores de Lula se reunirão às 14h, no Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular), e participarão de uma carreata pelas ruas da cidade.

Os brasileiros voltam às urnas neste domingo (30) para o segundo turno e vão escolher o futuro presidente do Brasil. O primeiro turno foi realizado no dia 2 deste mês.

Em Formiga, 54.947 eleitores estão aptos a votarem nas 177 seções eleitorais.