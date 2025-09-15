A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou que o município foi contemplado pela Chamada Pública da Fiocruz e do Ministério da Saúde, que apoia projetos de Supervisão Institucional na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em todo o país.

O projeto aprovado tem como objetivo qualificar o cuidado em saúde mental, com foco especial nas pessoas em uso problemático de álcool e outras drogas. A proposta busca fortalecer os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), da Reforma Psiquiátrica e do cuidado em liberdade.

A iniciativa inclui a realização de formações, rodas de conversa e supervisões coletivas, promovendo a integração entre diferentes setores, como saúde, assistência social, educação e justiça. Também valoriza práticas de Redução de Danos, o reconhecimento da singularidade dos usuários e o território como espaço de vida e cuidado.

A supervisão clínico-institucional do projeto será conduzida por Priscilla Fraga, assistente social, sanitarista e pesquisadora, mestre e doutoranda em Saúde Coletiva pela Fiocruz Minas. Com ampla experiência no SUS, Priscilla já atuou em áreas como saúde materno-infantil, Atenção Primária e na própria RAPS. Atualmente, atua como docente, supervisora técnica e pesquisadora nas áreas de saúde coletiva, álcool e outras drogas, redução de danos e saúde mental.

Com essa conquista, o município de Formiga reafirma seu compromisso com uma atenção psicossocial pautada pela democracia, inclusão e respeito aos Direitos Humanos, especialmente voltada às populações em situação de vulnerabilidade social. O projeto marca um avanço importante na qualificação dos cuidados em saúde mental no município.

Com informações da Prefeitura de Formiga