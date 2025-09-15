Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da China, Xi Jinping, têm encontro marcado para sexta-feira (19) com o objetivo de formalizar os acordos estabelecidos durante as negociações bilaterais realizadas nos últimos dias em Madri, na Espanha.

O anúncio foi feito pelo Secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, durante coletiva com jornalistas na capital espanhola. Trump também confirmou o encontro por meio de uma publicação na rede social Truth Social, na qual celebrou os avanços obtidos: “A grande reunião comercial na Europa entre os Estados Unidos da América e a China correu MUITO BEM! Ela será concluída em breve. Também foi fechado um acordo sobre uma ‘certa’ empresa que os jovens do nosso país queriam muito salvar. Eles ficarão muito felizes! Falarei com o presidente Xi na sexta-feira. O relacionamento continua muito forte!!”

Esta segunda-feira (15) marca o segundo dia de negociações entre representantes dos dois países em Madri. Diplomatas discutiram temas comerciais e outros assuntos estratégicos, incluindo o aplicativo TikTok, sobre o qual foi firmado um acordo. No entanto, nem Trump nem Bessent divulgaram detalhes sobre os termos definidos.

O local exato da reunião entre os dois líderes ainda não foi confirmado.

