Com o objetivo de ampliar o diálogo institucional e fortalecer parcerias voltadas ao desenvolvimento regional, a Prefeitura de Formiga realizou, na segunda-feira (13), uma série de visitas técnicas em Belo Horizonte. A agenda envolveu reuniões com representantes da Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba) e da Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Agropecuária de Minas Gerais (SEAPA-MG).

A primeira parada ocorreu na 16ª Superintendência Regional da Codevasf, onde os representantes formiguenses foram recebidos pelo superintendente substituto Thales Assis, pela assessora Débora Cangussu, pelo gerente substituto Júlio Nunes e pelo médico veterinário Leôncio Diamante. O encontro teve como foco discutir possibilidades de cooperação técnica e apoio institucional da autarquia federal ao município, especialmente nos setores agropecuário e de saneamento.

Durante a reunião, também foi apresentado um relatório sobre o uso do caminhão doado pela Codevasf ao Banco Municipal de Alimentos de Formiga em 2022, destacando sua relevância para as ações de Segurança Alimentar e Nutricional desenvolvidas pela administração municipal.

Na sequência, a comitiva esteve na SEAPA-MG, onde foi recebida pelo secretário adjunto João Ricardo Albanez e pelo subsecretário de Política e Economia Agropecuária, Gilson Sales. Na pauta, estiveram iniciativas em andamento e projetos que podem contribuir para o fortalecimento da agropecuária no município.

As visitas institucionais ressaltam a importância da integração entre os entes públicos para a formulação e execução de políticas sustentáveis, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Formiga com o desenvolvimento econômico e social do município.

Com informações da Prefeitura de Formiga