A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico e da Procuradoria Municipal, anunciou a homologação do Processo Seletivo Simplificado nº 006/2025, destinado ao cargo de Advogado Público.

A homologação marca a conclusão oficial do certame, permitindo a convocação dos aprovados conforme as necessidades da administração municipal.

Os candidatos e demais interessados podem acessar o Termo de Homologação completo por meio do link disponibilizado pela Prefeitura: Termo de Homologação

Com a finalização do processo, a Prefeitura reforça seu compromisso com a transparência e a legalidade na contratação de profissionais para atender às demandas do município.

Com informações da Prefeitura de Formiga