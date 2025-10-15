Um motorista ficou preso às ferragens após o caminhão que conduzia colidir contra uma mureta na BR-381, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi resgatada em estado grave e encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, na capital mineira.

As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades. Devido a um vazamento de óleo na pista, os bombeiros precisaram espalhar serragem para evitar novos acidentes por derrapagem.

A Nova 381, concessionária responsável pelo trecho da rodovia, ficou encarregada do destombamento do veículo. O trânsito na região apresentou lentidão durante os trabalhos de remoção.

Com informações do O Tempo