O Sebrae Minas inaugura uma nova agência de atendimento em Formiga, no dia 18 de abril. O espaço, mais amplo e moderno, conta com um ambiente integrado e poderá oferecer capacitação, direcionamento e orientação para quem está pensando em empreender ou quer aprimorar os resultados do seu negócio. O endereço da nova agência é rua Justo de Paula Gomes, 182, no Quinzinho.

A estrutura contará com sala para capacitações, cursos, oficinas e treinamentos e contribuirá ainda mais para estimular o empreendedorismo nas 14 cidades que compõem a microrregião de Formiga. A agência vai atender empreendedores que já têm um pequeno negócio, pretendem abrir, formalizar ou melhorar a gestão.

“Os nossos parceiros também poderão estar juntos com o Sebrae Minas nesse novo espaço para estimular as pequenas empresas e fomentar os negócios”, destacou a analista técnico do Sebrae Minas na região Centro-Oeste e Sudoeste, Ana Caroline Pessoni.

Somente em 2023, o Sebrae Minas realizou mais de 8 mil atendimentos em toda a região. Os municípios com maior representatividade em número de empresas são Formiga, Arcos e Candeias.

O Sebrae Minas está presente em Formiga desde 2012. Durante esses anos, foram criados diversos projetos e parcerias para impulsionar o desenvolvimento dos pequenos negócios, fortalecer o empreendedorismo e fomentar o crescimento econômico local.

Nova estrutura

Além de mais comodidade e conforto para atender a população da região, a nova agência conta com salas individuais e coletivas, além de espaço para capacitação e treinamentos. Toda a estrutura também possui equipamentos modernos para facilitar o acesso dos empreendedores aos meios digitais.

O espaço mais integrado facilita a ampliação de parcerias e a promoção do desenvolvimento econômico da região, bem como um trabalho de ambientação positiva e de negócios com Prefeituras, Câmaras Municipais e outros órgãos.

