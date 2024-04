A Fundação Educacional de Formiga – Fuom, pessoa jurídica de Direito Privado, por decisão do Conselho Superior de Normas e Diretrizes da Fuom, com base nos artigos 74 e 76 do estatuto da mantenedora, torna público que realizará Processo Seletivo para contratação de enfermeiro para preenchimento de uma vaga disponível no Laboratório Maria de Lourdes Silva Pimenta localizado no Campus Universitário do Unifor-MG.

O Ambulatório Escolar é um órgão/auxiliar de saúde do Centro Universitário e do Colégio Unifor, e atende toda a comunidade universitária. Podem se inscrever profissionais que possuírem graduação em Enfermagem, concluída em Escola de Ensino Superior, credenciada pelo Ministério da Educação ou com apostilamento legalizado. O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Período de inscrição: 11 a 17 de abril de 2024

Provas: 14 de maio de 2024, das 8:30 às 12:30 horas (4 horas de duração)

Confira o Edital Completo

Fonte: Unifor-MG