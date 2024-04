Na manhã desta quinta-feira (11), a Polícia Militar foi acionada após um assalto seguido de homicídio, na rua Álvares da Silva, no Centro de Arcos.

De acordo com informações da Polícia Militar, dois funcionários de uma joalheria relataram que, dois suspeitos, chegaram no estabelecimento em uma moto, adentraram e anunciaram o assalto, levando-os juntamente com o proprietário para o interior da loja.

Os indivíduos subtraíram vários pertences das três vítimas e da joalheria.

Ainda segundo a PM, um dos funcionários também relatou que o dono do estabelecimento esboçou reação, fazendo com que um dos suspeitos que estava armado efetuasse um disparo contra ele, após luta corporal entre os dois.

Em seguida, os criminosos fugiram na motocicleta.

O Samu foi acionado, mas, ao chegar no estabelecimento, a vítima, de 27 anos, já estava em óbito.

O local foi isolado e a perícia técnica acionada.

Dezenas de viaturas da Polícia Militar estão no rastreamento na tentativa de localização e prisão dos suspeitos. Imagens de câmeras de segurança e do ‘Olho Vivo’ foram colhidas e devem ajudar no trabalho policial.

Fonte: Polícia Militar