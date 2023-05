A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Cultura, distribuirá álbuns de figurinhas a estudantes que estejam cursando o terceiro ou quarto ano do Ensino Fundamental I, em uma instituição de ensino formiguense, das redes públicas ou da rede privada.

Os interessados devem pegar o álbum na Secretaria de Cultura, localizada na Casa do Engenheiro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, a partir do dia 12 de junho. A distribuição será feita aos 120 primeiros alunos que buscarem o álbum, levando uma comprovação de matrícula (no 3º ou 4º ano), ou frequência emitida pela escola na qual estuda.

O aluno receberá, também, um roteiro de “caça às figurinhas”, com uma lista de tarefas que devem ser cumpridas para ganhar suas figurinhas, e completar seu álbum. A busca, em geral, acontece em imóveis tombados pelo Patrimônio Cultural do Município que, com a atividade, são visitados pelas crianças e suas famílias. Ao completar o álbum, o estudante ganhará um livro de colorir, que contém os mesmos imóveis que fazem parte do álbum.

Os dez primeiros que completarem o álbum serão convidados a participar de uma competição de conhecimento sobre os imóveis tombados e receberão, como premiação, um jogo de tabuleiro, chamado “Patrimônio Divertido”.

Esta é uma das ações de Educação Patrimonial que fazem parte do Programa ICMS Patrimônio Cultural de Formiga.

Programa ICMS Patrimônio Cultural

O ICMS Patrimônio Cultural é um programa de incentivo à preservação do patrimônio cultural do Estado. Ele funciona por meio de repasse dos recursos aos municípios que preservam seu patrimônio e suas referências culturais, através de políticas públicas relevantes.

O programa estimula as ações de salvaguarda dos bens protegidos pelos municípios por meio do fortalecimento dos setores responsáveis pelo patrimônio das cidades e de seus respectivos conselhos em uma ação conjunta com as comunidades locais. O Município de Formiga tem alcançado uma boa pontuação nos últimos anos e, com as ações programadas para 2023, espera mantê-la ou até mesmo, supera-la.

Fonte: Decom