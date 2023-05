Nessa segunda-feira (22), a equipe técnica do Centro de Referência de Assistência Social – Creas, concluiu uma série de encontros com os adolescentes/jovens acompanhados pelo equipamento.

No primeiro encontro, realizado no dia 15 de maio, foi apresentado um filme com a temática da escolarização e trabalho como foco para a vida. No encontro do dia 22, os jovens presentes participaram de dinâmicas para conclusão das atividades referentes à temática proposta e encerramento das oficinas.

“Os encontros foram oportunidades de se trabalhar os direitos à escolarização, profissionalização e ao trabalho como forma de autonomia, responsabilidade na vida adulta e, também, de incentivar os jovens a buscar um futuro melhor para eles, para a família, o próximo e a sociedade como um todo“, pontuou a psicóloga Alessandra Mizerani.

“Eu acredito que é de grande valia para os jovens visar e ter uma perspectiva para suas vidas, bem como ver que o sonho de ter um bom emprego está totalmente ligado à escola e ao processo de aprendizagem“, concluiu o assistente social Guilherme Aquino.

Fonte: Decom