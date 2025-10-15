A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) iniciou na terça-feira (14) o período de inscrições para o Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (SUCEM), referente ao ano letivo de 2026. O processo deve ser realizado exclusivamente pelo site www.cadastroescolar.educacao.mg.gov.br e segue aberto até o dia 14 de novembro de 2025.

Formiga está entre os 775 municípios mineiros incluídos no SUCEM, sistema que organiza o ingresso de novos estudantes na rede pública estadual e municipal. A plataforma garante critérios de transparência e prioridade na distribuição das vagas, assegurando o acesso equitativo à educação em todo o estado.

O Cadastro Escolar 2026 é destinado a crianças que completam 6 anos até 31 de março de 2026, garantindo o acesso ao 1º ano do Ensino Fundamental. Também devem se inscrever estudantes de outras redes públicas ou privadas que desejam ingressar na rede estadual, alunos que pretendem retomar os estudos, e estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a partir de 15 anos no Ensino Fundamental e 18 anos no Ensino Médio. O cadastro também é necessário para estudantes que ingressaram em escola estadual após o dia 9 de outubro de 2025 e para interessados em cursos técnicos integrados, concomitantes ou subsequentes, conforme regras específicas para quem já cursa ou concluiu o Ensino Médio.

Para realizar a inscrição, é preciso informar o endereço residencial, além de apresentar o CPF e a certidão de nascimento do estudante, bem como o CPF da mãe, do pai ou do responsável legal. Quem não tiver acesso à internet poderá procurar uma escola estadual ou municipal para efetuar o cadastro.

A divulgação dos resultados da alocação dos estudantes é prevista para o dia 10 de dezembro de 2025. A confirmação das matrículas nas escolas municipais seguirá o cronograma definido por cada Secretaria de Educação. Já a matrícula dos estudantes em escolas estaduais e a confirmação no Simade pelo gestor escolar ocorrerão entre 26 de dezembro de 2025 e 9 de janeiro de 2026. O período de inscrição e encaminhamento às vagas remanescentes será de 27 de janeiro a 6 de fevereiro de 2026, com confirmação das matrículas até o dia 10 de fevereiro de 2026.

A SEE/MG reforça que estudantes de séries intermediárias que estudam na rede municipal e desejam se transferir para outra escola precisam, obrigatoriamente, procurar a Secretaria Municipal de Educação para cancelar a renovação da matrícula. Na rede estadual, a renovação foi realizada automaticamente até o dia 9 de outubro de 2025.

Com o SUCEM, o Governo de Minas Gerais busca reforçar a gestão eficiente da educação pública, garantindo organização, transparência e clareza no processo de matrícula para o próximo ano letivo.

Com informações do Governo de Minas e da Prefeitura de Formiga