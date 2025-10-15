O governo federal anunciou nessa terça-feira (14) um pacote de investimentos de R$ 42 milhões voltado à melhoria da infraestrutura no entorno do Lago de Furnas, no Sul de Minas Gerais. O foco principal é o transporte por balsas, utilizado por diversos municípios da região. O anúncio foi feito durante reunião no Ministério de Minas e Energia, em Brasília, com a presença de 11 prefeitos da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago).

Doação de embarcações e novos contratos

Com a saída da Eletrobras da gestão direta das balsas, o pacote prevê a doação de 16 embarcações para cidades próximas aos reservatórios das usinas de Furnas e Mascarenhas de Moraes. Além disso, serão transferidos contratos de manutenção, certificação e locação das balsas de utilidade pública.

Do total de recursos, R$ 16,5 milhões serão destinados diretamente às embarcações, enquanto cerca de R$ 25 milhões irão para serviços de manutenção e repasse aos municípios.

Declarações oficiais

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que o objetivo é fortalecer o desenvolvimento regional por meio do turismo, da agricultura familiar e da segurança energética:

“Queremos resolver o problema do saneamento básico definitivo dos municípios do entorno no mar de Minas, que é a Bacia de Furnas, para que a gente possa ter cada vez mais fortalecido o emprego e a renda ali com o turismo, com agricultura familiar, com a produção do agronegócio do Lago de Furnas”, afirmou.

Cristiano Silva, presidente da Alago, reforçou a importância do investimento:

“A gente precisa que essas balsas estejam em melhores qualidades, maiores, com manutenção em dia. Esse recurso será muito benéfico por conta disso.”

Municípios beneficiados

Nove cidades receberão os recursos diretamente: Carmo do Rio Claro, Cristais, Alfenas, Campo Belo, Campo do Meio, Fama, Três Pontas, Guapé e Delfinópolis. Outros seis municípios também serão beneficiados por utilizarem as embarcações: Paraguaçu, Elói Mendes, Nepomuceno, Cássia, São José da Barra e Campos Gerais.

Estudos e sustentabilidade

O Ministério de Minas e Energia encomendou um estudo técnico para avaliar as melhores alternativas de infraestrutura para a região. A expectativa é que as medidas adotadas tragam soluções sustentáveis e duradouras.

Recuperação hídrica

Além do pacote para as balsas, a Eletrobras, após sua desestatização, está destinando mais de R$ 2 bilhões ao longo de dez anos para a recuperação dos recursos hídricos na área da usina de Furnas. Cinco projetos já foram aprovados e receberão recursos para obras e tratamento de esgoto.

