Na última segunda-feira (5), Formiga deu um passo histórico com a realização do primeiro encontro intersetorial entre as Secretarias Municipais de Saúde e Educação, voltado ao cuidado de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras necessidades educacionais especiais.

Conduzido pelo neuropediatra Dr. Otaviano e pela enfermeira Sandra, o encontro reuniu gestores da saúde, educação e todas as diretoras escolares da rede municipal. O objetivo foi alinhar ações estratégicas para melhorar o diagnóstico precoce, qualificar o acolhimento e garantir um suporte efetivo às famílias — integrando os serviços de saúde e educação em um fluxo mais humano e eficiente.

A iniciativa reflete o compromisso da gestão municipal com o cuidado integral e o fortalecimento de políticas públicas que valorizam a inclusão, o diálogo e a corresponsabilidade entre os setores.

Uma nova fase se inicia, pautada pelo respeito, pela escuta ativa e por soluções conjuntas para transformar realidades.

Fonte: Decom