O ex-vereador Arnaldo Gontijo confirmou, na tarde desta quarta-feira (3), sua pré-candidatura ao cargo de prefeito pelo Partido Republicanos contando, dentre outros, com o apoio do prefeito Eugênio Vilela.

Até nesta quarta-feira, a reportagem confirmou a existência dos seguintes pré-candidatos:

Arnaldo Gontijo/ PR

Cabo Cunha / União Brasil

Coronel Laércio/ PL – Taciana Carvalho (?*)

Eduardo Brás / PDT

Joice Alvarenga / PT e PV

Mauro César / SD

Sandrinho da Looping/Partido Progressista.

Em curta entrevista, Arnaldo Gontijo revelou à reportagem que sua volta à cidade concorrendo ao cargo de prefeito, se deve ao fato dele pretender colocar em prática planos que resultem na melhoria das condições de vida da população formiguense e voltadas para o desenvolvimento do município. “Projetos nas áreas de infraestrutura, da saúde e do atendimento ao social, já os tenho elaborados e bem definidos e, para executá-los conto com o apoio político que desfruo nas áreas estadual e federal, onde atuei inclusive como secretário de Estado de Esportes de Minas Gerais. Somo a esta ‘vantagem’ minha experiência como empresário e o know-how adquirido quando exerci a função de vereador e transitei pela capital mineira e federal em busca de recursos e/ou de soluções para reivindicações de interesse do município. Agora, mais uma vez, coloco meu nome à disposição da população pleiteando a chance de disputar o cargo de prefeito”.

?* – A fonte não nos informou o partido