A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano divulgou, nesta segunda-feira (2), a relação das inscrições homologadas para o Processo Seletivo Simplificado para a função de coveiro.

De acordo com o edital, a prova prática será no domingo (8), das 8h às 11h, no Cemitério Parque da Saudade.

Inscrições Homologadas PSS 008-2023 – Coveiro Nome do candidato Data de Nascimento Adriano Batista Sales 10/09/1987 Amâncio de Oliveira 10/09/1987 Angela Maria de Oliveira Rodrigues 10/09/1987 Camilo de Leles Silva 10/09/1987 Ezequiel Mariano de Matos junior 10/09/1987 Fernando Da Silva Borges Júnior 10/09/1987 Marco Túlio de Faria Cardoso 10/09/1987 Neimar Denison Leite 10/09/1987 Rubens da Silva 10/09/1987

Fonte: Decom