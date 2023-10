O Governo de Minas anunciou, nesta segunda-feira (2), o investimento de mais de R$ 455 milhões na melhoria de trechos de rodovias. Os dois primeiros editais lançados Programa ConservaPro são compostos por sete lotes rodoviários cada um, abrangem cerca de 8.400 quilômetros já pavimentadas.

O montante será investido ao longo dos próximos dois anos, em serviços de manutenção rotineira das rodovias.

De acordo com o governo, nos contratos que integram o programa, estão previstos reparos de defeitos de pavimento; operações tapa-buracos; limpeza de bueiros e dispositivos de drenagem; limpeza mecanizada dos bordos para melhor escoamento das águas pluviais; roçada e capina das faixas de domínio; entre outros.

Nos trechos contemplados, serão realizados tratamentos pontuais dos defeitos de pavimento de forma preventiva e corretiva, que contemplarão ações como remendo profundo; pequenos segmentos de reperfilamento e fresagem.

Um dos pontos fundamentais do programa são as limpezas preventivas dos bueiros de concreto ou aço antes dos períodos chuvosos. A ação contribui para que, em caso de chuvas mais intensas, sejam evitadas obstruções totais ou parciais.

Regiões contempladas com os primeiros editais do ConservaPro (extensão em quilômetros e valor):

Barbacena: 808,8 km – R$ 59.075.097,00

Araxá: 445,3 km – R$ 45.388.427,46

Patos de Minas: 491,9 km – R$ 49.516.428,28

Gov. Valadares: 794,1 km – R$ 55.720.439,72

Uberaba: 733,7 km – R$ 48.441.724,13

Pirapora: 539 km – R$ 37.241.065,75

Abaeté: 571,1 km – R$ 42.427.903,76

Itabira: 625,5 km – R$ 17.971.227,44

Araçuaí: 439,9 km – R$14.565.617,38

Pedra Azul: 552,5 km – R$17.646.743,87

Janaúba: 676,4 km – R$17.411.043,80

Januária: 501,3 km – R$ 16.046.846,43

Capelinha: 628,1 km – R$16.423.830,97

Coronel Fabriciano: 585,6 km – R$ 17.471.424,36 Para garantir que o programa traga resultados efetivos à sociedade, os investimentos também serão ampliados.

“Anualmente, o DER-MG vinha investindo, aproximadamente, R$ 7 milhões na manutenção da malha rodoviária de cada regional. A partir do ConservaPro, esses segmentos passam a receber, em média, R$ 24 milhões em investimentos’, explica o diretor-geral do DER-MG, Rodrigo Tavares.

Ampliação

A proposta do Governo de Minas é implantar o novo modelo de manutenção em todas as 40 unidades regionais do DER-MG à medida que os atuais contratos forem vencendo.

Fonte: Hoje em Dia