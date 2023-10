O município de Formiga registrou, no mês de agosto, um saldo positivo de 73 pessoas empregadas. Conforme informações divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 928 admissões contra 855 desligamentos. Em julho, o saldo foi de 67 empregos.

Ainda de acordo com o Caged, o setor que mais empregou no oitavo mês do ano foi o de serviços, apresentando um saldo positivo de 79, resultado de 451 admissões e 372 desligamentos.

Em seguida, vem o setor da indústria, com um saldo de + 8 (153 admissões e 145 desligamentos), e o do comércio, com 0 (236 admissões e 236 desligamentos).

Os demais setores apresentaram saldos negativos. O da construção obteve o valor de -5 (69 admissões e 74 demissões). O da agropecuária, -9 (19 admissões e 28 desligamentos).

Minas Gerais

O saldo de empregos com carteira assinada se manteve positivo em Minas Gerais, sendo 15.237. Foram 233.002 admissões e 217.765 desligamentos.

Desde janeiro, o estado continua sendo o segundo com o maior saldo do país, ficando atrás apenas de São Paulo.

Brasil

O saldo no Brasil foi de 220.844 mil empregos com carteira assinada em agosto. Isso é resultado de 2.099.211 admissões e 1.878.367 desligamentos.

Com informações do Caged*