Entre os dias 24 e 29 de novembro, a Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e dos setores de Epidemiologia e Vigilância em Saúde Ambiental, promoveu a 3ª Semana Municipal de Combate à Dengue, considerada uma das maiores mobilizações do ano voltadas à prevenção e controle do mosquito Aedes aegypti.

A iniciativa integrou o calendário do Dia D Nacional de Combate às Arboviroses, que mobiliza municípios de todo o país para reforçar medidas de prevenção justamente no início do período chuvoso, quando os criadouros aumentam e o índice de infestação tende a subir rapidamente.

Mutirão recolhe mais de 1 tonelada de materiais

O ponto alto da semana ocorreu no sábado, com um grande mutirão de limpeza e panfletagem nos bairros Vila Padre Remaclo, Nossa Senhora das Mercês, Novo Horizonte, Santo Antônio, Alto dos Pinheiros e São Sebastião.

Durante a manhã, equipes percorreram ruas, quintais autorizados e lotes críticos, recolhendo mais de 10 caminhonetes cheias de materiais considerados potenciais criadouros, como pneus, garrafas, plásticos, baldes, latas, eletrodomésticos inutilizados e recipientes que acumulavam água. A estimativa foi de mais de 1 tonelada de resíduos recolhidos, o que representa a prevenção de cerca de 20 mil possíveis focos de larvas, considerando a capacidade média de proliferação do mosquito em áreas urbanas.

Além disso, foram distribuídos aproximadamente 2.500 panfletos educativos, com orientações sobre cuidados simples que reduzem a infestação, como manter caixas d’água fechadas, eliminar água parada, higienizar ralos e calhas e descartar corretamente resíduos.

Chuvas aumentam risco e exigem colaboração da população

Apesar das ações permanentes realizadas ao longo do ano — visitas domiciliares, tratamento focal, borrifação em áreas estratégicas, monitoramento de armadilhas, inspeções em pontos vulneráveis e resposta rápida a denúncias — a Secretaria Municipal de Saúde alerta que o período de chuvas exige maior união e corresponsabilidade da população.

Segundo a Vigilância em Saúde Ambiental, o município já registra aumento no índice de infestação, podendo passar de áreas de médio risco para alto risco em poucas semanas sem a colaboração dos moradores. “O poder público tem atuado de forma contínua, mas o combate ao Aedes aegypti não é possível sem a participação direta da comunidade. Cada morador precisa cuidar do seu quintal, da sua casa e do seu ambiente de trabalho. Essa pequena atitude salva vidas”, destacou o setor.

Mobilização contínua

A Secretaria informou que continuará intensificando as ações nas próximas semanas, com novos mutirões de limpeza, visitas em pontos estratégicos, ampliação da educação em saúde nas escolas, monitoramento do LIRAa e resposta imediata às denúncias recebidas pela Ouvidoria e canais oficiais.

A gestão reforça que, em caso de suspeita de foco ou presença de criadouros, o morador deve comunicar a Vigilância Sanitária ou Epidemiologia o mais rápido possível.

Formiga segue mobilizada e destaca que a luta contra a dengue é diária — e depende da participação de todos.

