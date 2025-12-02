Um confronto inusitado entre um morador e uma sucuri terminou com a morte do animal na noite de segunda-feira (1º), no bairro Recanto dos Pássaros, em Mococa, interior de São Paulo. O homem, que reagiu ao ataque mordendo a cobra, foi atendido por equipes do Corpo de Bombeiros e passa bem.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem teria caído sobre a sucuri, que então o mordeu no braço. Assustado, ele revidou mordendo o animal e puxando-o para conseguir se soltar. Ainda sob efeito do desespero durante o incidente, o homem acabou matando a cobra.

Os bombeiros foram acionados e prestaram atendimento à vítima, que foi encaminhada a um hospital da região. Apesar do susto, o homem não corre risco, já que a sucuri não é venenosa. Ao chegar à unidade de saúde, ele relatou que mordeu o animal para se livrar da mordida e chegou a levar a cobra morta ao hospital.

Informações apuradas pelo Metrópoles indicam que o homem estava alcoolizado no momento do ocorrido.

O episódio, marcado pela reação improvável da vítima, terminou sem ferimentos graves para o morador, mas resultou na morte da sucuri. As autoridades reforçam a importância de evitar contato com animais silvestres e acionar equipes especializadas em caso de incidentes.

Com informações do Metrópoles