A Secretaria Municipal de Obras e Trânsito de Formiga anunciou a chegada de novos cartões de bilhetagem eletrônica destinados a pessoas com deficiência. Os cartões foram adicionados ao estoque nesta quarta-feira (7), com o objetivo de atender à demanda desses usuários do transporte público municipal.

Segundo comunicado oficial, no último mês foram distribuídos 500 cartões especiais. Novos lotes já estão sendo providenciados por meio de processo licitatório, com previsão de chegada até o final deste mês. A secretaria informou ainda que os cartões de gratuidade para idosos também estão em processo de reposição.

Enquanto isso, para garantir o direito à gratuidade no transporte público, algumas orientações importantes foram divulgadas:

Idosos com 65 anos ou mais devem apresentar a Carteira de Identidade (RG) diretamente ao motorista para garantir o embarque gratuito.

Pessoas com deficiência que ainda não possuem o cartão de bilhetagem devem apresentar um documento de identidade com foto, acompanhado de laudo médico ou outro documento comprobatório da deficiência.

A administração municipal conta com a compreensão de todos e reforça seu compromisso com a acessibilidade e com o direito ao transporte gratuito, garantido por lei.

Em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato pelo telefone (37) 3329-1846.

Fonte: Decom