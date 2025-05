Seis pessoas foram presas, na manhã desta quarta-feira (7), na cidade de Ubá, na Zona da Mata, suspeitas de envolvimento na morte de um pai e filho ocorrida em dezembro de 2023. Entre os suspeitos, estão a irmã e o cunhado de uma das vítimas – uma médica e um advogado, apontados como mandantes do crime.

Segundo a Polícia Civil (PCMG), o duplo homicídio ocorreu na zona rural do município de Guidoval, próximo à divisa com Guiricema, a cerca de 40 quilômetros de Ubá. Na ocasião, pai e filho foram abordados na casa onde moravam por três indivíduos armados, que se passaram por policiais civis, utilizando vestimentas e distintivos falsos, sob o pretexto de conduzi-los a uma unidade policial.

Durante o trajeto, dentro do veículo, as vítimas entraram em luta corporal com os suspeitos e foram atingidas por disparos de arma de fogo. O carro saiu da pista, momento em que os criminosos fugiram e roubaram outro veículo nas imediações.

Crime foi planejado e motivado por herança milionária

As investigações da PCMG apontaram que o crime foi “meticulosamente planejado” e teve como motivação a disputa judicial envolvendo uma herança, estimada em R$ 30 milhões em propriedades rurais, da qual as vítimas – irmão e sobrinho da médica apontada como mandante do crime – também seriam beneficiárias.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Douglas Motta, a operação desta quarta-feira (7), cumpriu cinco mandados de prisão e seis de busca e apreensão. Além do casal apontado como mandante, outras três pessoas foram detidas suspeitas de serem os executores diretos do crime.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, realizados pela equipe da Delegacia Regional em Ubá, foram apreendidos ainda valores expressivos em dinheiro, cheques, armas de fogo, munições e outros materiais que serão fundamentais para o avanço das investigações.

A Polícia Civil segue com as investigações para o completo esclarecimento dos fatos e responsabilização de todos os envolvidos.

Fonte: Raíssa Oliveira-O Tempo