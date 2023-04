Formiga voltou a apresentar saldo negativo na geração de empregos.

De acordo com informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no mês de março, o saldo foi negativo, de -57 empregos, resultado de 1.012 admissões contra 1.069 demissões.

O único setor com saldo positivo foi o de serviços, com 477 admissões contra 440 desligamentos, um saldo positivo de 37 vagas.

Há também o setor de comércio, que se manteve neutro, um saldo de 0 vagas (246 admissões contra 246 demissões).

De restante, os saldos foram todos negativos. O da agropecuária apresentou -47 vagas (42 admissões contra 89 demissões); o da indústria, -41 (184 admissões contra 225 demissões); o da construção, -6 (63 admissões contra 69 demissões).

Os números foram inferiores se comparados com o mês de fevereiro, no qual foi registrado um saldo positivo de 243 empregos. Foram 1.081 admissões contra 838 demissões, isso após dois meses no vermelho.

Antes de fevereiro, o último registro positivo ocorreu em novembro de 2022, quando o saldo chegou a 40, sendo 715 admissões contra 675 demissões.

Em Minas Gerais

Em Minas foram 255.626 trabalhadores admitidos no terceiro mês de 2023, e 216.896 demitidos. O saldo no estado, diferente do município de Formiga, foi positivo (38.730).

Brasil

O saldo segue sendo positivo no Brasil em geral, sendo 195.171, resultado de 2.168.418 admissões e de 1.973.247 desligamentos de empregos com carteira assinada.

Com informações do Caged*