A Prefeitura de Divinópolis, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Segurança Pública e Mobilidade Urbana (Settrans), informa que a VLI Multimodal S.A fará um investimento de R$ 10 milhões em ações de modernização de cruzamentos com a linha férrea no município. Todo o projeto foi apresentado a autoridades e representantes da imprensa, na manhã desta quinta-feira (27/4), no Centro Administrativo.

De acordo com o cronograma da companhia, que acontecerá em parceria com a Prefeitura de Divinópolis, as obras serão iniciadas no mês de maio e estão previstas para serem concluídas em dezembro e incluem a instalação de câmeras, cancelas eletrônicas, sinalização semafórica acústica, guarda-corpo para direcionamento do fluxo de pedestres, revitalização de pavimento e construção de calçada, entre outras melhorias.

O projeto tem como base o conceito de IOT, sigla em inglês para “internet das coisas”, em que a tecnologia é utilizada para comunicar, monitorar e atuar nos sistemas eletrônicos de sinalização das passagens de nível (PNs), aumentando a confiabilidade e a segurança da operação.

Por meio de uma central de controle, o acompanhamento da circulação de trens será realizado 24 horas por dia. Haverá, ainda, o monitoramento por meio de câmeras de segurança e alarmes instalados nos cruzamentos da linha férrea. Em caso de necessidade de manutenção, a companhia terá uma equipe dedicada 24 horas, para reparos preventivos e corretivos nas PNs.

A apresentação do projeto foi realizada pelo engenheiro de Segurança Operacional da VLI, Diego Nascimento Resende, que falou sobre a necessidade, as melhorias nas vias, na sinalização, e sobre os equipamentos que serão instalados. Diego agradeceu a parceria com a Prefeitura e explicou porque a cidade foi escolhida para receber R$ 10 milhões de investimento. “Agrademos a Prefeitura de Divinópolis por esta parceria com a VLI para podermos melhorar ainda mais a segurança nas passagens de nível na cidade. Divinópolis foi escolhida após análise de estudo de tráfego e de várias situações para a realização da qualificação técnica do local. A implantação deste projeto só será possível em parceria com a Prefeitura pois, não podemos fazer intervenções fora da nossa área de concessão. Queremos fazer várias revitalizações, instalações de quebra-molas e, para isso, precisamos de autorizações da Settrans, visando sempre maior segurança nas PNs”, ressaltou.

O secretário de Trânsito de Divinópolis, Lucas Estevam, destacou a importância do recebimento deste projeto para o trânsito na cidade. “É com muita alegria que recebemos o anúncio deste projeto de tecnologia, isso mostra que Divinópolis está dentro do avanço tecnológico. Esta preocupação da VLI que vai de encontro com o nosso projeto de Gestão de Mobilidade Urbana, que é de trazer segurança no trânsito não só com dispositivos fixos, mas com tecnologia, usando-a a favor da segurança. Este projeto mostra que Divinópolis está sempre em evolução, seja através da Prefeitura, seja através de parcerias com empresas privadas!”, salientou.

Lucas também analisou a importância do controle da Prefeitura no sistema a ser implantado. “A Settrans fará parte deste controle com a VLI, desde a implantação até o seu posterior monitoramento. As câmeras que serão instaladas permitem que a Secretaria de Trânsito faça fiscalizações, conferir avanços de parada, identificar rapidamente quando ocorrer algum sinistro, informar outros órgãos como Polícia Civil e Militar, quando necessário, dentre diversos outros usos”, informou.

Segundo o gerente-geral de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da VLI, Mario Filippetto, a implantação deste projeto é investimento em segurança. “A implantação do projeto do Centro de Controle de Passagens em Nível (CCPN) em Divinópolis representa uma dose extra de segurança, com base na tecnologia, no sentido de tornar a convivência da comunidade e da nossa operação sempre mais harmoniosa”, afirmou.

A vice-prefeita e secretária de Governo, Janete Aparecida, falou sobre a parceria entre a Prefeitura e a VLI. “Este investimento é fruto de um trabalho feito pela Prefeitura de Divinópolis em parceria com a VLI, que mostrou a importância destas melhorias. Este também é um reconhecimento pelo tanto que Divinópolis é também importante para a empresa, afinal de contas, temos aqui sua maior oficina de toda a América Latina. Esta é uma devolução ao município por tudo que Divinópolis já fez pela VLI. Além de reconhecimento, este investimento também é uma necessidade pois, não podemos deixar vidas sejam ceifadas e, para isso, é necessária toda esta intervenção com segurança. Se não é possível retirar os trilhos do centro da cidade, que a gente use a tecnologia para deixar as travessias cada vez mais seguras!”, finalizou.

Esta modernização dos cruzamentos visa aumentar a segurança para a população e a operação ferroviária, em 10 passagens de nível (PNs) na cidade:

– PN da Gerdau (rua Francisco Carvalho, divisa entre os bairros Niteroi/Porto Velho;

– PN do Esplanada (avenida Coronel Júlio Ribeiro Gontijo – na entrada do bairro);

– PN do Catalão/Sete de Setembro (Rua do Contorno);

– PN da Mato Grosso, PN da Amazonas e PN da Paraná (as três localizadas nas vias de mesmo nome, na divisa entre Centro/Catalão);

– PN da Itambé (bairro Planalto);

– PN do São Roque (Rua Pernambuco);

– PN dos Tanquinhos (R. Francisco M. Cruz no bairro Rancho Alegre)

– PN da Siderúrgica (Estrada Tamboril – Ermida).

Fonte: Prefeitura de Divinópolis