O município de Formiga registrou, no mês de julho, um saldo positivo de 67 pessoas empregadas. De acordo com informações divulgadas pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), foram 853 admissões contra 786 demissões. A cidade vem apresentando resultados favoráveis desde fevereiro.

Ainda de acordo com o Caged, o setor que mais empregou no mês passado foi o de serviços, com um saldo de 62, resultado de 380 admissões e 318 desligamentos.

Em seguida, vem o setor do comércio, com 244 admissões e 212 demissões, um saldo de 32.

Os demais setores apresentaram saldos negativos. O da agropecuária obteve um saldo de -14 (41 admissões contra 55 desligamentos); o da indústria, -10 (133 admissões contra 143 desligamentos); o da construção, -3 (55 admissões contra 58 desligamentos).