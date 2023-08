Na terça-feira (29), o prefeito Eugênio Vilela e a vice-prefeita, Adriana Prado, receberam no Gabinete Municipal o secretário executivo da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) Fausto Costa, para uma reunião e, na oportunidade, foram iniciadas as tratativas para a realização do “4º Seminário Nacional de Governança para o Turismo e Feira de Negócios Turísticos Destinos do Brasil – Edição Alago”. Trata-se de uma iniciativa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), com o intuito de fomentar o turismo como negócio.

De acordo com a secretária de Administração e Desenvolvimento Econômico, Millena Ribeiro, que também participou do encontro, o evento, em Formiga, está previsto para ocorrer nos dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro. O evento, de cunho nacional, atrairá visitantes e turistas ao município, fomentando a rede hoteleira e os receptivos locais, além do comércio formiguense.

A feira de negócios consta do calendário anual de eventos da CNM e sua programação prevê a realização de seminário com a participação de palestrantes de renome nacional que discorrerão sobre os diversos assuntos que ali serão tratados e, concomitantemente, contará com a realização de uma feira em que num razoável número de estandes, estarão expostos produtos e serão ofertados serviços por diversos expositores que atuam nas diversas áreas ligadas ao trade turístico.

Fonte: Decom