A empresa 123milhas segue sendo citada em processos judiciais desde que anunciou a suspensão de pacotes e emissão de passagens de linha promocional. Em Minas, já são pelo menos 1.627 processos judiciais desde 18 de agosto, data em que emitiu o comunicado que afetou viajantes com previsão de embarque de setembro a dezembro.

Desde o último dia 25, a Defensoria Pública tem realizado atendimento às pessoas que se sentissem prejudicadas, com prioridade àquelas com viagens agendadas para setembro e que se enquadrem nos critérios de clientes que não estão em condições de arcar com as taxas e custos exigidos para um processo judicial.

Passageiros com viagens para outubro em diante serão cadastrados para futuro atendimento jurídico.

A quantidade de processos também influenciou para que a 123milhas solicitasse o processo de recuperação judicial. A empresa protocolou nessa terça-feira (29) o pedido no Tribunal de Justiça de Minas.