Continuam abertas as inscrições para o “Empreende Bem”, um projeto inovador de empreendedorismo social resultante da colaboração entre a Administração Municipal, por meio do CITFOR, e o Tatame do Bem, Sebrae, IFMG, por meio do LICEU, com o apoio do Movimento TEIA.

O foco deste projeto de capacitação é cultivar habilidades empreendedoras entre os jovens participantes do Tatame do Bem. As inscrições foram iniciadas em 24 de agosto e podem ser feitas até o dia 4 de setembro. Os encontros ocorrerão uma vez por mês, estendendo-se ao longo de um período de quatro meses.

A Coordenadora do CITFOR, Paloma Resende, realizou uma visita na terça-feira (29), a uma das unidades do Tatame do Bem, com o intuito de abordar a importância do projeto e convidar os adolescentes a participarem.

Os dois primeiros encontros se concentrarão em fundamentos teóricos, enquanto os dois últimos proporcionarão experiências práticas, incluindo visitas a ambientes de inovação. Em dezembro, as atividades serão encerradas com uma Feira de Ideias, que contará com a presença de empresários influentes e culminará com a entrega de certificados aos participantes.