O Simpósio de Produtos de Origem Animal (SIMPOA) – Responsabilidade Técnica e SISBI-POA foi realizado na quinta-feira (23) no Unifor-MG

O evento foi promovido pelo Serviço de Inspeção Municipal de Formiga, em parceria com o curso de medicina veterinária do Centro Universitário, contando com o apoio a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais – SEAPA-MG, Emater-MG, Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais – CRMV-MG e Sicredi Sul Minas.

Participaram do Simpósio 127 pessoas de 27 municípios dos estados de Minas Gerais e São Paulo, sendo gestores municipais e de consórcios, servidores públicos municipais e estaduais, médicos veterinários, responsáveis técnicos de empresas, produtores rurais e acadêmicos.

Com o objetivo de promover o fortalecimento de uma rede de apoio entre os Serviços de Inspeção Municipal de Minas Gerais, com troca de conhecimentos com o foco na importância do Responsável Técnico – RT, nas indústrias e agroindústrias, o evento contou com a participação de especialistas da área, sendo eles: Marilze Lazarini (RT da Avivar Alimentos); Fernanda Ciolfi (representante do CRMV-MG) e Fábio Konovaloff Lacerda (Ministério da Agricultura – Divisão de Defesa Agropecuária – MG) que fizeram exposições sobre o tema do Simpósio.

Também foi realizada uma mesa redonda com a participação de Gilson Sales, que é superintendente de Abastecimento Alimentar e Cooperativismo – SEAPA-MG; Ranier Chaves, diretor de Agroindústria e Cooperativismo da SEAPA-MG; Leonardo Acurcio, médico veterinário e coordenador do curso de Medicina Veterinária do UNIFOR-MG; e Sílvia Medeiros, médica veterinária e supervisora do SIM-Formiga.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro, o Simpósio superou as expectativas, sendo um momento importante para o debate de diversos assuntos ligados à inspeção sanitária, de modo especial sobre o papel do responsável técnico e também sobre os critérios para obtenção e concessão do SISBI-POA (Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal). A participação de especialistas da iniciativa privada e dos governos federal e estadual foi muito relevante, uma vez que apresentaram e compartilharam com os participantes seus conhecimentos e experiências.

