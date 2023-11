Depois de Ana Hickmann acusar Alexandre Correa de agressão no dia 11 de novembro, a defesa do empresário entrou com processo contra a apresentadora, alegando que a modelo tem afastado o filho do casal, de 10 anos, do pai.

Segundo a Folha de São Paulo, Corrêa pede a revogação parcial da medida protetiva que impede o empresário de se aproximar de Ana Hickmann para que Alexandre consiga trabalhar, já que é proprietário de 50% da residência.

“Ele está proibido genericamente de falar com parentes, amigos e funcionários e de frequentar o seu próprio trabalho, a sua própria casa e de ver o filho. Isso, pra mim, é um abuso muito maior do que o discurso que ela tem empregado”, declarou o advogado Enio Martins Murad à Folha.

Alexandre se pronuncia na internet

Por meio de um vídeo, Alexandre afirmou que conversou com Ana Hickmann e eles teriam entrado em um acordo. “Dia de felicidade! Protocolamos ontem o pedido para organizar junto aos advogados da Ana e a própria Ana, para poder ver o Alezinho. Então, estou com uma expectativa muito grande do juiz dar esse despacho logo“.

Fonte: O Tempo