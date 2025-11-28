A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, informou que neste sábado (29), algumas vias da região central da cidade estarão temporariamente interditadas entre 18h e 21h para a realização do evento esportivo Formiga Night Run.

De acordo com o comunicado, os motoristas que precisarem circular pela área durante o horário da prova devem utilizar rotas alternativas.

Segundo a administração municipal, as adaptações no trânsito são necessárias para garantir segurança e organização ao longo da corrida. O trajeto completo pode ser conferido em material divulgado pela Prefeitura.

Com informações da Prefeitura de Formiga