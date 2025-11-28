Para garantir tranquilidade a consumidores e comerciantes no período de maior movimento do comércio, o 63º Batalhão de Polícia Militar de Formiga intensificou as ações de segurança nesta Black Friday. A corporação colocou em prática a operação especial “Sentinela das Areias Brancas”, com foco no aumento do policiamento e na prevenção de crimes.

A operação mobilizou um efetivo reforçado e planejamento tático direcionado às áreas de maior fluxo de pessoas e estabelecimentos comerciais. Entre as estratégias adotadas estão o aumento significativo do número de policiais militares nas ruas e ações preventivas para evitar furtos, roubos e golpes crimes que costumam crescer em períodos de grande movimentação econômica.

A Agência de Comunicação do 63º BPM destacou que o objetivo é assegurar um ambiente seguro e ordenado durante as compras. Segundo a corporação, a iniciativa busca proteger a população e apoiar o comércio local, garantindo que a Black Friday ocorra de maneira pacífica.

Além da presença reforçada, o batalhão aproveitou para orientar a população com dicas de segurança, como manter atenção aos pertences, cuidar de bolsas e mochilas em locais movimentados, realizar saques com cautela e checar a reputação de sites antes de compras online. Com a Operação “Sentinela das Areias Brancas”, a Polícia Militar reafirma o compromisso de servir e proteger a comunidade durante o período de grande fluxo comercial.

Com informações da PMMG