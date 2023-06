O formiguense Saulo Soul se apresentou nesse domingo (25), na final do “Canta Comigo”, reality show musical da “Record TV”.

Entre os 15 participantes da final, da 5ª temporada, ele chegou ao Top 3 do programa.

Na votação popular, Saulo ficou em 3º lugar nacional da atração, com 12,42% dos votos. Samuca ficou 36,19% e o campeão Helleno com 51,39%.

Saulo, novamente, levantou os cem jurados ao interpretar “Fora da Lei”, de Ed Motta. Ainda na final do programa, durante o duelo entre os três finalistas, Saulo apresentou o sucesso “Não vou ficar”, de Tim Maia, e, mais uma vez, empolgou os jurados com a sua performance no palco.

Em todas as suas apresentações no programa, os jurados o aplaudiram e o elogiaram muito e destacaram sua afinação e elevação de voz.

O cantor destacou que participar da final foi muito emocionante. “Todos os candidatos são fortíssimos e ter tirado novamente 100 foi uma honra. Saber que minhas duas apresentações foram nota máxima me deixa imensamente grato”.

O formiguense destacou ainda irá trabalhar bastante, fazendo shows e músicas autorais. “Quero me tornar cada vez mais um artista autêntico, com personalidade musical e que produz material de qualidade”.

Com informações do jornal “O Pergaminho”