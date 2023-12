O atleta formiguense Carlos Miguel Ortiz vem se destacando na categoria sub-20 do futebol mineiro. O atacante, de 18 anos, integra o Coimba, da cidade de Contagem.

A equipe foi vice-campeã mineira da categoria e conquistou o título de campeão do interior. Com uma sólida defesa e um ataque envolvente, o time foi deixando muitas equipes para trás, mostrando talentos individuais que têm muito futuro.

O atleta, nascido no bairro Quinzinho, em Formiga, é um atacante ágil, que joga pelas pontas, finaliza bem e tem “cheiro” de gol. Atualmente, ele mora no Centro de Treinamento do Coimbra, em Contagem e foi vice-artilheiro do Campeonato Mineiro, com 13 gols.

A paixão pelo esporte, em especial, ao futebol, veio de dentro da própria família. Influenciado e incentivado pelos tios, Edson e Evânio Arantes. “Sempre os vi jogar, não profissionalmente, em Formiga e isso foi o início de uma referência no futebol e em querer jogar”, contou.

A trajetória do jovem começou no Atlético Mineiro. Em 2018, passou em um teste no clube, onde ficou até 2022. Por lá venceu o Campeonato Mineiro sub-14 e o Metropolitano sub-13 (futsal). Em 2023 chegou ao Coimbra e pela equipe foi campeão do interior sub-20, como um dos destaques da competição.

Em contato com o portal, a mãe do atleta, Elizania Ângela Arantes, contou que ele brincava de jogar bola no Parque de Exposições de Formiga deste os 5 anos. Aos 12, foi para o Clube Atlético Mineiro. “Eu estou muito orgulhosa por mais esta conquista na vida dele. Só gratidão a Deus, pois sempre foi um menino maravilhoso e dedicado em tudo que faz. Ele é uma pessoa de muita fé e tenho certeza que ainda vai longe”, disse a mãe.

Sobre o futuro, Carlos Miguel diz pensar grande. Para ele, a curto prazo, o foco está na Copa São Paulo de Futebol Júnior e na Copa do Brasil sub-20. “São duas das maiores competições de base do Brasil, que todo atleta em formação sonha em jogar. Quero chegar longe, me destacar”, disse. Já a médio e longo prazos, Carlos Miguel sonha, um dia, estar no futebol inglês e, quem sabe, atuar ao lado de um ídolo. “Gosto muito do Gabigol e do Vinícius Júnior”, revelou. Carlos Miguel é um dos três atletas que já atuaram no time principal do Coimbra. Além dele, também atuaram o goleiro Gabriel Parra e o lateral Antônio Cabral.

Além de se destacar no futebol, o formiguense ressaltou que o sucesso na carreira também tem outro viés: ajudar a família e amigos. “Quero muito ajudar minha mãe, pessoas próximas. Para isso, tenho treinado, me esforçado. Para ser atleta a gente abre mão de muita coisa, longe da família, dos amigos. Cabe a mim me alimentar bem, hidratar, descansar, não cometer exagero. Sendo disciplinado e me esforçando, certamente o caminho fica menos complicado e as conquistas vão acontecendo”, concluiu.

