O cantor formiguense Saulo da Silva Ribeiro (Saulo Soul) já é um finalista da 5ª temporada do “Canta Comigo”, reality show musical da “Record TV” comandado pelo apresentador Rodrigo Faro.

De acordo com o jornal ‘O Pergaminho’, ao interpretar a canção “Taj Mahal”, de Jorge Ben Jor, ele encantou e levantou os 100 jurados do programa no episódio exibido nesse domingo (7).

Antes de entrar no palco, Saulo Soul falou da sua grande inspiração musical que foi o seu avô materno. “Meu avô era um cara que realmente tinha uma naturalidade e um ouvido absoluto. Só de estar perto dele a gente já sentia o quanto ele era musical. Eu me lembro dele sentado com seu violãozinho e eu ficava totalmente encantado com o talento dele”.

Ao fazer o convite “Canta Comigo” aos jurados, o formiguense falou um pouco do seu amor à música. “Eu sou o Saulo Soul. Estou lutando a cada dia para fazer o que eu mais amo, que é a arte. Eu tentei fugir várias vezes do meu caminho artístico, mas de um tempo pra cá eu tenho percebido cada dia mais o quanto eu preciso disso para respirar. Então, é com todo amor do mundo que eu vim aqui cantar para vocês essa música, que eu acredito que tem todo esse sentido. Então, é por isso que eu quero fazer esse convite com todo amor e toda força: ‘Canta Comigo’”.

A afinação e elevação da voz do cantor formiguense impressionaram os jurados, que, além de se levantarem e cantarem com Saulo, o aplaudiram e o elogiaram muito. Uma jurada chegou a dizer que o cantor fez uma nova música com a “Taj Mahal”.

Saulo Soul foi convidado e selecionado para a 5ª temporada do “Canta Comigo”. Na competição musical, talentos de todo o Brasil precisam impressionar um grupo de 100 jurados, que ficam posicionados em um grande painel colorido avaliando e comentando as apresentações. Se qualquer um dos especialistas gostar da performance, poderá se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto maior o número de avaliadores em pé, mais pontos são acumulados, pois cada pessoa é equivalente a um ponto ganho.

Saulo participou da fase classificatória que ocorre em 8 episódios do programa. Segundo ele, são 10 candidatos em cada episódio. Os dois candidatos que mais pontuarem entre os 10 vão para a semifinal e, caso algum levante os 100 jurados, vai direto para a final, como foi o caso dele no domingo.

Saulo comemorou em Formiga a sua classificação como finalista do programa. Ele, que se apresentou em um bar da cidade na tarde desse domingo, festejou com amigos após assistirem ao programa pela TV. “Penso que essa é uma fase importante na minha carreira artística. A exposição em rede nacional e internacional tem um potencial grandioso de fazer conexões e criar novas oportunidades”, afirmou o cantor.

