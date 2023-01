Redação UN

O formiguense, André Bispo de Jesus, que completa 15 anos nesta quinta-feira (26), passou a integrar a categoria sub-15 do Dínamo Esporte Clube, de Araxá.

O volante é filho de Evandro Jaques de Jesus e Ana Paula da Silva Bispo e pratica o esporte há 7 anos.

De acordo com a mãe, Ana Paula, o adolescente participou de uma seletiva e foi avaliado durante uma semana em Araxá.

Ele faz parte do clube desde o dia 9 deste mês, e já participou, juntamente com a equipe, do campeonato em São Gotardo (Copa Alto Paranaíba).

Em Formiga, André começou no futebol no Vila Esporte Clube, depois integrou a Escolinha de Futsal Tiago Dantas e, em seguida, fez parte da equipe do Clube Centenário.

“Desde o início incentivamos ele no esporte. Começou no futsal e depois foi para o futebol de campo, com muita persistência e vontade de vencer. Estamos juntos com ele apoiando no que for preciso”, destacou a mãe.

Ainda de acordo com Ana Paula, essa experiência do filho está sendo muito positiva para abrir novos horizontes.

“É tudo muito gratificante. Com foco, fé e perseverança, a vitória vem. Isso sem contar o incentivo que ele teve dos treinadores para superar os próprios desafios. Agradecemos ao treinador Tiago Dantas, ao Marcinho do Vila e a todos os amigos que torcem pelo sucesso dele. Isso é só o começo de uma trajetória. O André pensa em seguir a carreira profissional e toda a família fica muito orgulhosa com a determinação dele”, completou.