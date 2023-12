No sábado (16), o diácono formiguense Mateus de Almeida Brito será ordenado padre. A celebração ocorrerá na Igreja São Geraldo, no bairro Engenho de Serra.

O religioso tem 31 anos, é filho da costureira Dalva de Almeida Silva e do agricultor Célio Brito da Silva e tem dois irmãos. Ele pertence à Congregação Sagrado Coração de Jesus.

Mateus, que nasceu e foi criado no Bairro Engenho de Serra, contou que entrou no Seminário de Lavras em 2012, concluindo o ensino médio.

“Fiz minha primeira profissão religiosa no dia 15 de janeiro de 2018, em Barretos, São Paulo. Depois, trabalhei dois anos no estado do Maranhão. No ano de 2020, fui para Taubaté, São Paulo, para iniciar o curso de teologia, o qual concluí neste ano. No dia 11 de fevereiro de 2023, fiz os votos perpétuos e, no dia 12 de fevereiro, fui ordenado diácono”, relatou.

A primeira missa de Mateus como sacerdote será no domingo (17), às 9h30, na Igreja São Vicente Férrer.

Fonte: Jornal O Pergaminho