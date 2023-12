A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros continuam nas buscas por Ivonete Maria de Souza, residente em Formiga.

Ela está desaparecida desde o dia 3 de setembro deste ano e foi vista pela última vez em uma padaria no bairro Rosa Mística.

As operações, coordenadas pela Delegacia Regional em Formiga, concentram-se na abrangente área no bairro Ouro Verde. O intuito é examinar minuciosamente cada localidade que possa fornecer pistas sobre o paradeiro da desaparecida.

Desde o início das investigações, a Polícia Civil tem trabalhado incansavelmente para esclarecer o mistério em torno do desaparecimento de Ivonete Maria de Souza. Com o suporte vital do Corpo de Bombeiros, as autoridades esperam intensificar os esforços para localizar a formiguense. As operações de busca serão mantidas de forma contínua.

As autoridades locais pedem à população que, caso tenha qualquer informação relevante sobre o paradeiro de Ivonete Maria de Souza, entre em contato imediatamente com a Delegacia Regional de Formiga.

Fonte: Tribuna Centro Oeste