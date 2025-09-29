Na manhã desta segunda-feira (29), dia dedicado à celebração de São Miguel Arcanjo, o Frei Gilson concluiu a décima edição do Rosário da Madrugada, um evento de oração que mobilizou fiéis de 50 países ao longo de 40 dias. A experiência, que mescla devoção e intercessão, levou à formação de comunidades de oração em diversos pontos do Brasil e do mundo, consolidando-se como um movimento evangelizador global.

A jornada de fé que ultrapassou fronteiras

O encerramento do Rosário da Madrugada foi marcado por momentos de intensa união entre os participantes, com destaque para o evento na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), onde cerca de 200 mil pessoas se reuniram para rezar o rosário em unidade. Outro grande marco ocorreu em Brasília, durante o evento Desperta Brasil, quando 80 mil fiéis se reuniram no Estádio Mané Garrincha para a oração, um recorde de público. “Famílias restauradas, jovens renovados e comunidades inteiras transformadas. O Rosário rezado no Estádio Mané Garrincha e o encerramento com 200 mil fiéis na Canção Nova mostram que a Igreja, quando se une em oração, se torna um farol que exalta a fé católica”, afirmou Frei Gilson, destacando o impacto do movimento.

A mobilização foi internacional, com a participação de fiéis de todos os continentes. Embora os números exatos de espectadores sejam difíceis de mensurar, as transmissões online — pelas quais o evento foi acompanhado via televisão, rádio e redes sociais — atingiram um público massivo. O Brasil, Estados Unidos, Portugal, Paraguai, Angola e Moçambique lideraram a participação, refletindo a ampla adesão ao movimento.

O Rosário como instrumento de transformação

A influência do Rosário da Madrugada se estendeu além das grandes concentrações. Em diversas cidades do Brasil, como Pará de Minas, no interior de Minas Gerais, e Russas, no Ceará, a prática de oração foi vivenciada de forma comunitária, com fiéis se reunindo em praças públicas, igrejas e até mesmo espaços esportivos para acompanhar as orações. A digital influencer Camila Queiroz, por exemplo, reuniu centenas de pessoas em Pará de Minas, compartilhando sua própria transformação espiritual. “Antes de acompanhar o Frei Gilson eu sentia que me faltava fé. Ao participar, minha vida mudou: casei no religioso e comprei minha casa como fruto de um pedido feito durante o Rosário. Foi uma bênção“, revelou.

Em Russas, no Ceará, a instalação de um telão em praça pública permitiu que centenas de pessoas se unissem para rezar. Brolin Brito, um dos participantes, relatou: “Muitos milagres foram testemunhados. Em comunidade, encontramos força para seguir no propósito de oração.”

Uma experiência de fé e união global

A décima edição do evento uniu duas tradições importantes da Igreja Católica: a Quaresma, que chama à penitência e à conversão, e os 40 dias com São Miguel Arcanjo, que invocam a proteção e intercessão do Arcanjo na luta espiritual. Bispos, sacerdotes, músicos católicos e até artistas seculares se uniram ao Frei Gilson para fortalecer essa experiência de fé. “Ver fiéis em 50 países unidos em oração, transformando espaços públicos em cenáculos, é a prova de que a fé atravessa fronteiras e une corações“, declarou o religioso, destacando a universalidade do movimento.

Mais do que um evento devocional, o Rosário da Madrugada se consolidou como um fenômeno que revitalizou a espiritualidade católica e fortaleceu a comunhão entre os fiéis ao redor do mundo. Ao longo de 40 dias, Frei Gilson e os participantes viveram uma jornada que não só transformou indivíduos, mas também impactou comunidades inteiras, reforçando a mensagem de que a fé, quando vivida em unidade, tem o poder de transformar realidades e gerar frutos duradouros. Com a participação de fiéis em 50 países, a décima edição deixa um legado de oração, união e renovação espiritual para o futuro da Igreja Católica.

Com informações O Terra