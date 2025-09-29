Um incêndio de grandes proporções atingiu a garagem da empresa São Jorge AutoBus na madrugada desta segunda-feira (29), no bairro Vila Oliveira, em Ponte Nova, na Zona da Mata Mineira. Oito ônibus foram destruídos pelas chamas. A Polícia Civil investiga a possibilidade de que o fogo tenha sido provocado de forma criminosa.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os militares foram acionados por volta da 1h por um morador que acordou com o barulho de vidros se quebrando e viu um dos veículos em chamas. Uma testemunha relatou ter visto um suspeito ateando fogo nos ônibus antes de fugir por um matagal próximo ao local.

As chamas se espalharam rapidamente e atingiram outros veículos estacionados. Ao todo, dez ônibus estavam na garagem. O combate ao incêndio durou cerca de duas horas e contou com o apoio de um caminhão-pipa. Foram utilizados aproximadamente 10 mil litros de água. Não houve registro de feridos, e até o momento, ninguém foi preso.

Empresa se pronuncia

Em nota, a São Jorge AutoBus informou que está realizando estudos para reorganizar o transporte público na cidade, considerando os veículos perdidos. A empresa também afirmou que colabora com as investigações e já entregou à polícia imagens que mostram o momento do início do fogo e a fuga de um possível suspeito.

“Conseguimos recuperar itens deixados no local, que também foram entregues à polícia”, destacou.

A companhia lamentou os prejuízos e ressaltou que, além dos ônibus a serviço do município, vidas foram colocadas em risco devido à proporção do incêndio.

A Polícia Civil foi acionada e deve realizar perícia no local. A reportagem aguarda posicionamento oficial sobre o andamento das investigações.

