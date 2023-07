Após alguns de trégua, o frio deve voltar a atingir regiões de Minas Gerais a partir da noite desta quinta-feira (13). A previsão é do meteorologista Claudemir de Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há possibilidade de geada em algumas cidades.

A queda na temperatura é esperada em razão da passagem de uma frente fria pelo litoral do Sudeste. “Na retaguarda dessa frente fria, uma intensa massa de ar frio proporcionará declínio acentuado de temperatura em todo o Estado de Minas Gerais, especialmente já na noite da próxima quinta-feira (13). Então, de maneira geral, sexta-feira (14) e também no sábado (15) baixas temperaturas em todo o estado de Minas Gerais”, explica Claudemir.

A previsão é que a região Sul de Minas registre as temperaturas mais baixas. “Inclusive, com perspectiva de geada durante madrugada do próximo sábado (15). Esse ar frio também proporcionar declínio acentuado de temperatura em todo em todas as regiões mineiras, inclusive em Belo Horizonte”, destaca.

“Após uma condição de forte calor, com temperatura máxima na casa dos 30 Cº em Belo Horizonte e região metropolitana, a partir da próxima sexta-feira (14) declínio de temperatura com máxima em torno de 24Cº na capital mineira e mínima em torno de 10 Cº”, diz o meteorologista.

Ainda conforme Claudemir, a tendência é que o frio se estenda ao longo da sexta (14) e do sábado (15). “Já no domingo as temperaturas voltam a se elevar gradativamente em todas as regiões do estado de Minas Gerais”, concluiu.

Fonte: Itatiaia