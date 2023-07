Nessa terça-feira (11), a prefeita em exercício, Adriana Prado, cumpriu agenda de compromissos em Brasília, em busca de apoios políticos que visam melhorias para o município.

Em visita ao gabinete do Deputado Domingos Sávio, a chefe do Executivo articulou e conquistou emenda impositiva no valor de R$ 1.200 milhão, que será destinado às obras de reformas das Unidades Básicas de Saúde do município. Para outros investimentos na área da saúde, Adriana articulou junto ao senador Cleitinho Azevedo uma emenda de R$ 700 mil reais.

Durante sua passagem por Brasília, a prefeita em exercício recebeu importantes orientações acerca do projeto de implantação do curso de medicina no Centro Universitário de Formiga (Unifor-MG).

Fonte: Decom