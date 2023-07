O Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) é um equipamento público que, há mais de 15 anos cumpre a missão de combater a fome e o desperdício de alimentos, tendo se tornado referência em todo Brasil.

O BMA fechou o primeiro semestre de 2023 com 203.343 quilos de alimentos captados junto aos seus parceiros doadores: empresas, produtores rurais, Associação dos Tomatecultores de Carmópolis de Minas, produtores de bananas de Delfinópolis, Batata 10 (Cristais), Bancos de Alimentos das Redes Regional e Metropolitana, Mesa Brasil Sesc e da sociedade civil. Também recebe alimentos adquiridos da agricultura familiar através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), campanhas e eventos como gincanas, shows, passeios ciclísticos, colheita nas unidades do Projeto Horta Urbana, Projeto Feira Solidária e em ações de combate ao desperdício.

Os alimentos captados são encaminhados a famílias em situação de vulnerabilidade, por meio dos Centros de Referência da Assistência Social, a entidades da rede socioassistencial do município e, também, a Bancos de Alimentos da região.

A diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira, ressalta que a grande quantidade de alimentos captados é fruto do trabalho de captação e fidelização de parceiros doadores que vem sendo desenvolvido pelo BMA desde 2017. “Agradecemos a todos os parceiros pela generosidade e apoio em nossa missão”.

Quem quiser fazer doação de alimentos pode levar na sede do BMA, que fica na rua Nossa Sra. da Abadia, 574 – fundos, no Bairro Água Vermelha, ou entrar em contato pelo (37) 3329-1812 ou (37) 99988-1342.

