Os dois fugitivos que escaparam há quase dois meses da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram recapturados nesta quinta-feira (4) no município de Marabá, no Pará, em uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF). O Ministério da Justiça e Segurança Pública confirmou a informação no início da tarde.

Deibson Cabral Nascimento, 33, e Rogério da Silva Mendonça, 36, estavam a cerca de 1.600 quilômetros de distância do presídio de onde fugiram. Para chegar a Marabá, a dupla atravessou o Ceará e o Maranhão. Um dia de viagem de carro — ou pouco mais de 14 dias a pé — separam a cidade paraense de Mossoró.

Faccionados ao Comando Vermelho, Deibson e Rogério escaparam do presídio na madrugada da quarta-feira de Cinzas, dia 14 de fevereiro. Nos últimos 51 dias, uma força-tarefa do Ministério da Justiça seguiu rastros dos fugitivos na tentativa de recapturá-los. A Polícia Federal investiga se houve facilitação na fuga.

