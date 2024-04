Nessa quarta-feira (3), foi realizada no auditório da Santa Casa de Caridade de Formiga a reunião de Prestação de Contas do ano de 2023, promovida pelo promotor de Justiça Dr. Guilherme de Sales Gonçalves, com inclusão de pauta de minuta sugestiva para alteração do Estatuto. A apresentação foi realizada pela gestora executiva, Myriam Araújo Coelho, o superintendente administrativo, Marcos Antônio Caetano e pelo assessor jurídico, Antônio Monteiro.

Foram divulgados dados da assistência prestada que demonstram que o hospital está atualmente com 120 leitos e taxa de ocupação geral, incluindo CTIS, em torno de 90%.

O número de pacientes internados em 2023 foi de 5.604 em todas as categorias: SUS, Convênio e particular. O número de cirurgias realizadas foi de 4.773, sendo a maioria de urgência, o que qualifica a Instituição como o segundo prestador da Macro-Oeste no atendimento de Urgência SUS.

O município de Formiga utiliza o hospital em 53,1%, seguido da Macro 32,7%, Micro em 13% e fora da região Oeste 1,2%, totalizando os 100%de produção SUS.

Em relação aos recursos financeiros recebidos, o maior montante anual é do Ministério da Saúde: R$23.924.084,30, do Estado: R$10.198.560,90; Município de Formiga: R$4.475.990,40; Micro Região : R$871.950,30; convênio Unimed: R$5.996.512,18; particular: R$3.574.600,96; outros convênios e outras receitas: R$ 6.803,00; emendas parlamentares: R$4.149.933,50; totalizando um montante de R$59.995.480,53. Considerando o total de despesas no ano, que foram de R$61.019.385,91, há um déficit de R$ 1.023.905,38. O relatório contábil de 2023 ainda não foi finalizado e será publicizado logo que o auditor externo concluir.

Foi apresentado ainda os Processos Trabalhistas e Cíveis findados no ano e a minuta sugestiva de Estatuto como processo de finalização da Intervenção. Dos 121 convites distribuídos, a reunião contou com 10 representantes da sociedade civil, sete da Irmandade da Santa Casa de Formiga e funcionários. Importante registrar a ausência do executivo e legislativo.

O processo de validação do novo estatuto seguirá com agendas específicas no Ministério Público. A Administração e o Ministério Público agradecem a presença e participação de todos.

Fonte: Santa Casa